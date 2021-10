6ix9ine : son compte Spotify piraté avec du contenu sexuel

Le compte Spotify de 6ix9ine a été piraté, mettant en avant des photos assez explicites...

par Team Mouv'

Internet est en folie après avoir repéré du contenu assez choquant sur le compte Spotify de 6ix9ine. Au vu des images diffusées il semblerait assez évident que le profil du chanteur ait été piraté .

6ix9ine fait encore le buzz

Deux catégories d'internautes ont fait face à cet évènement : ceux qui semblent très perturbés par le contenu choquant du profil et ceux qui ont décidé de créer quelques memes pour se moquer du rappeur . Le profil Spotify présumé de 6ix9ine affichait plusieurs images et textes à connotation sexuelle, qui sont maintenant devenus viraux . En effet, les utilisateurs de Twitter se sont donnés à cœur joie pour faire circuler les captures d'écran de son profil . Les descriptions en dessous des images n'étaient pas moins trash comme en témoigne celle ci : "J'ai grandi en voulant toujours être comme Trippie Redd et Lil Durk, je les laissais frapper ma fille et ma mère . "

Capture compte Spotify 6ix9ine

Même si de nombreuses personnes ont partagé des captures d'écran du compte Spotify de 6ix9ine et ont affirmé qu'il avait été piraté, le rappeur n'a toujours pas fait de commentaire à ce sujet . Alors que la page de la plateforme de streaming suédoise a été rétablie dans son état d'origine certains internautes continuent de s'amuser en balançant quelques mèmes assez drôles .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix