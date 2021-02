6ix9ine se vante d'avoir volé et tiré sur des rappeurs dans la vraie vie

De retour en studio, 6ix9ine nargue les autorités en se vantant d'avoir commis de vrais crimes.

par Team Mouv'

Après avoir fait profil bas en 2020 depuis sa sortie de prison et l'échec de son album Tattle Tales, sorti en septembre 2020, 6ix9ine est de retour en studio plus déterminé que jamais .

Plus déjanté que jamais, le rappeur auto - proclamé roi de New York est apparu il y a quelque jours avec une nouvelle apparence, une nouvelle barbe et de nouvelles couleurs dans ses cheveux . Loin de la période sombre qu'il traversait, ce premier post Instagram marquait le retour de Tekashi sur les réseaux pour 2021 . Bien décidé à se refaire une place dans les charts, le rappeur tease depuis un retour musical .

j’ai volé et tiré sur tous ces rappeurs dans la vraie vie .

Inspiré sur sa lancée, 6ix9ine fait à nouveau parler de lui : celui qui utilise le buzz comme moyen de communication, dévoilait ce mardi 9 février une nouvelle vidéo sur son compte Instagram dans laquelle on le voit en studio rapper sur un extrait de ce qui semble être un prochain morceau . Jusque là rien d'anormal, sauf que dans l'extrait en question le rappeur balance des lyrics très évocateurs "j’ai volé et tiré sur tous ces rappeurs dans la vraie vie". En effet Tekashi se vante d'avoir commis de vrais crimes - usage courant pour les rappeurs - en référence à son implication avec Nine Trey Gangsta Bloods, le gang dont il était membre . Ce même gang pour lequel il a fait de la prison pour des faits de vol avec armes . Seulement, pour réduire sa peine, il a donc passé un accord avec les autorités fédérales américaines, cet accord lui interdisant de dévoiler des informations sur son passé de membre de gang . Il enfreint donc la loi, car sa liberté dépend de cet accord .

Bref, 6ix9ine est fidèle à lui - même et son absence sur les réseaux sociaux nous avait fait du bien .