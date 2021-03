6ix9ine s’en prend encore à Nipsey Hussle

6ix9ine a fait une mention directe à Nipsey Hussle dans un commentaire Instagram, ce qui a déclenché la colère des fans.

par Team Mouv'

Il y en a certains qui ne savent décidément pas quand s'arrêter . C'est le cas de 6ix9ine qui, même après les galères judiciaires dont il a fait l'objet, cherche toujours à créer le buzz en rivalisant d'inventivité pour provoquer. Mais s'attaquer à un mort, même pour 6ix9ine, c'est bas . Cela dit, il avait déjà posé de manière provocatrice devant une fresque en hommage à Nipsey Hussle. Mais début mars, le rappeur de New York a récidivé via un commentaire mentionnant directement le rappeur défunt .

Tout part d'une publication Instagram de Dj Akademiks, dans laquelle ce dernier partage plusieurs vidéos de 6ix9ine festoyant sur son yacht. Sur la première, on voit le roi auto - proclamé de New York entrain de s'échauffer avec deux hommes ( dont l'un est entrain de le filmer ) qui se trouvent sur un bateau proche de celui de Tekashi . Dans la section commentaire du post Instagram, 69 a visiblement tenu à prendre la parole lui - même : "A tous les loyaux fans de rap, rappelez - vous juste que votre rappeur préféré n'est un gangster qu'en studio, ils ne se fait pas arrêter pour des trucs "gangsta" . . . et rappelez - vous que juste parce que t'as balancé ça ne veut pas dire que tu es faible ("soft") , vous voyez ce qu'il est arrivé à votre gars Nipsey . La vérité blesse" .

Cette référence directe à Nipsey Hussle est loin d'être passée inaperçue . Au 8 mars, le commentaire comptabilise 9345 likes et plus de 2600 commentaires . La plupart des internautes reprochent à 6ix9ine son manque de respect pour un rappeur aussi légendaire que Nipsey . "Mais tu ES faible . Longue vie à Nipsey", dit un fan . "Tu n'as aucune idée de ce qu'il s'est passé, parce que tu n'y étais pas, tu étais derrière les barreaux ce jour là", fustige un autre .