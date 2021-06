6ix9ine se moque de la mort violente du frère de Lil Durk

Tout le monde s'y attendait... 6ix9ine a osé le faire.

par Team Mouv'

Alors qu'on apprenait ce lundi 7 juin l'assassinat d'OTF DThang, le frère de Lil Durk, 6ix9ine en a profité pour se moquer de son rival . . . en pleine période de deuil .

Guerre par réseaux interposés

Déjà à l'annonce du meurtre de King Von en novembre dernier, le rappeur de Brooklyn s'était amusé de la tristesse de son rival d'O'Block . Mais ce lundi 7 juin, l'artiste multicolore a réitéré en commentant le deuil de Lil Durk sur les réseaux . "Lil Durk, dis leur la vérité sur ton gang, mec ils meurent vraiment" a écrit le rappeur avec des emojis amusés. "Arrête cette violence aveugle" conclut 6ix9ine avec ironie . Plus tôt il avait qualifié "d'hilarant" le meurtre de DThang et s'était moqué de Durck en lui disant : "Ton frère vient de mourir et toi tu veux vendre des sweat - shirts" :

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un gros manque de respect

C'est loin d'être le premier manque outrageux de respect de la part de 6ix9ine . Le rappeur sulfureux est un habitué de ce genre de sortie dégoutantes et provocantes . Récemment, son comportement l'a par exemple amené à s'embrouiller avec Meek Mill . Il s'était également amusé du malheur de Lil Reese qui venait d'être victime d'une fusillade avant de provoquer Nipsey Hustle . Tout ça en seulement quelques semaines . . . il est fatiguant le petit . . .