6ix9ine s'affiche avec sa nouvelle chaine à 1 million de dollars

Tekashi 6ix9ine s'est offert une chaine ultra colorée pour la modique somme de... 1 million de dollars !

par Team Mouv'

6ix9ine semble plus que jamais déterminé à montrer au monde qu'il est de retour . En 7 jours, le rappeur de New York a été à l'origine d'une altercation avec le rappeur Meek Mill et a fait l'objet d'une provocation en duel de la part de Riff Raff . . . Bref, une semaine normale pour Tekashi . Mais à ce stade, ça manquait encore un peu de bling - bling.

Tekashi s'offre une chaine - handspinner à 1 million

C'est alors que le 22 février, Tekashi a arboré sur Instagram une chaine à l'air ultra luxueux. Et pour cause, le roi auto - proclamé de New York ne tarde pas à nous le faire savoir, le bijou coûte 1 million de dollars . "1 . 000 . 000 de dollars sur une chaine ! La meilleure chaine de tout le game ! ! ! ! ! Ma chaîne coûte plus que toute ta chaîne et ta montre ! ! ! ! Tu sais qui contrôle la ville ! ! ! ! ! ! Le roi de New York ! ! ! !", écrit - il en légende de son post, avant de tagger @RichieRichNy, le joaillier à l'origine de la chaîne ( à noter que celui - ci est aussi suivi par des rappeurs comme Sfera Ebbasta ) .

La chaine en question ? Un collier massif au bout duquel pend une sorte de gigantesque handspinner qui reprend la tête de fleur multicolore chère à l'imagerie de 6ix9ine . "Vos rappeurs qui mettent les noms de leurs amis décédés à l'arrière de leur chaîne, moi je mets des baguettes : des deux côtés" . Dans les commentaires, beaucoup sont sceptiques : ceux qui mettent en avant le ridicule d'un tel prix pour un bijou, cotoient ceux qui remettent en cause l'authenticité de la chaine .

"Les gens t'aimeront plus si tu fais en sorte d'aider les communautés, de nourrir les sans - abris . C'est ça que font les vrais hommes . Les bijoux, ça ne veut rien dire", tente d'expliquer un internaute . Aurait - il touché une corde sensible ? Dans un récent documentaire sur 6ix9ine, les proches du rappeur évoquent le manque d'amour reçu par Tekashi au cours de sa vie . . . Mais au point où il en est, pas sur qu'une chaine change grand chose .