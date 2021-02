6ix9ine revient sur son étonnante transformation physique

6ix9ine fait encore parler de lui, cette fois-ci pour un sujet plus sérieux.

par Team Mouv'

Pas de provocation cette fois - ci, mais plutôt un retour d'expérience et quelques mots d'encouragements .

6ix9ine s'est encore exprimé sur les réseaux sociaux, mais semble avoir choisi d'adopter un ton plus sérieux que d'ordinaire . En effet, le rappeur a choisi de partager avec ses fans, quelques détails sur son étonnante transformation physique . Avec des photos à l'appui, et le classique "avant/après", Tekashi revient sur les 6 derniers mois de sa vie, en expliquant que son absence des réseaux sociaux était surtout motivée par une perte de poids et une remise en forme .

Prendre du temps pour soi

Comme il l'explique en légende, tout remonte à septembre où il admet qu'il avait atteint son poids maximum en raison du stress et d'une alimentation excessive . Il pesait alors 92 kilos et en fait aujourd'hui près de 64 . C'est donc plus de 30 kilos que l'interprète de FEFE à réussi à perdre durant ces 6 mois d'absence . Il conclut également par des encouragements destinés à motivés ceux dans le même cas : "Tout ça pour dire, que dans la vie, chacun à besoin de temps pour soi, malgré le chaos de votre vie, rappelez vous que vous seul contrôlez votre vie__ . Ne laissez jamais personne vous dire vous n'êtes pas capable . C'est faux ! Vous pouvez si vous le voulez ! "