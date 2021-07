6ix9ine refuse de donner de l’argent à son père SDF

6ix9ine est déterminé à ne pas aider son père biologique.

par Team Mouv'

Le père biologique de 6ix9ine est à la rue depuis 2 ans et dans une récente vidéo il interpelle son fils pour qu'il l'aide financièrement . La news a fait un bad buzz et Tekashi s'est pris la foudre des internautes. Le rappeur est sorti de son silence et avoue ne pas vouloir donner de l'argent à son père . Il a expliqué son choix lors d'une discussion live avec DJ Akademiks .

Le clouage de bec des haters

Dans la vidéo publiée le 29 juin, son père, Daniel Hernandez, - du même nom que son fils - lance l'alerte : “Je n’ai pas d’appartement . Il ne sait pas que je suis en foyer . Maintenant, il va le savoir . Je suis ici depuis, quoi, deux ans déjà ? Vous auriez pu croire qu’il allait venir me voir et m’aider .__” Mais le rappeur new - yorkais est bien décidé à ne pas lui donner de billets pour des raisons personnelles .

Son père biologique est accro au crack, et l'a abandonné à la naissance . La dernière fois qu'ils se sont vus, c'était lors de son procès pour affiliation à un gang. Comme le rapporte le magazine américain Complex, l'interprète de Mala a voulu répondre aux internautes qui lui reprochent de ne pas avoir de cœur . "Oh mon dieu, son père est dans le refuge, et Tekashi n'en a rien à fo * tre de lui et donne juste de l'argent à tout le monde sauf à son père. " Il repète : "Tout le monde sait que j'ai été abandonné à la naissance . Tout le monde sait que mon père biologique m'a abandonné à la naissance" .

"C'est une tendance de me détester"

Le rappeur en a marre du backlash qu'il se prend sur les réseaux et explique sa décision : "En ce moment, il est dans un refuge en train de fumer du crack . L'histoire de moi ne donnant pas d'argent à un drogué qui m'a abandonné à la naissance reçoit plus de publicité que les choses positives . Pourquoi ? Parce que c'est une tendance à me détester . " 6ix9ine reparle de l'apparition de son père au tribunal lors de son procès et il ne mâche pas ses mots : " [ Il ] essayait de m'aider pour quoi ?" a déclaré le rappeur . "Pour que je puisse être libre et lui donner de l'argent ? Le récit sera toujours : faisons de Tekashi 6ix9ine le pire être humain du monde"__ . Le rappeur de Brooklyn ne reviendra surement pas sur sa décision et le fait savoir .