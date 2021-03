6ix9ine propose un 1 VS 1 à Meek Mill

6ix9ine a pris à partie Meek Mill dans une vidéo postée sur Instagram. Dans celle-ci il indique vouloir se battre contre lui.

par Team Mouv'

On pensait l'histoire finie, mais visiblement non . Le 14 février, une altercation avait lieu à la sortie d'un club de Miami entre 6ix9ine et Meek Mill. C'est Tekashi qui aurait pris à partie Meek Mill qui a expliqué sur Twitter que 69 l'aurait attendu à la sortie . Près d'un mois plus tard, cet événement semble loin d'être enterré puisque Tekashi veut en venir aux mains avec Meek.

6ix9ine ne lâche pas l'affaire

C'est en effet 6ix9ine qui vient de publier sur Instagram un post qui laisse peu de place à l'imagination . Dans une vidéo, on le voit exhiber ses possessions matérielles ultra couteuses : ses voitures de luxe ( et il le répète à plusieurs reprises : ce sont bien les siennes, pas des locations, les siennes ) , sa chaine imposante aux airs de hand - spinner géant . . . Au bout d'un moment il lance : "dites à Meek Mill que je lui dis 'viens te battre'".

"Dites à Meek Mill que je veux un 1 vs 1", poursuit - il avant de mettre en avant trois montres et de s'écrier "j'ai plus d'argent que lui". La légende de son post Instagram est tout aussi éloquente : "Dites à Meek Mill de venir se battre en 1 V 1 . . . La "rue" vs la vraie vie__ . Je fais rien gratuitement et j'ai plus d'argent que ce "bozo" et pourtant il rappe depuis 10 ans . Juste dans cette vidéo : 500 . 000 + 600 . 000 + 300 . 000 + 400 . 000 + 300 . 000 + 250 . 000 + 250 . 000 + 250 . 000 + 1 . 000 . 000 + 1 . 000 . 000 + 200 . 000 + 300 . 000 ( . . . ) On est pas du même niveau !" .

Vu comment Meek Mill est actif sur les réseaux sociaux, il y a de grandes chances que ce dernier réponde à l'attaque de 6ix9ine . Peu de temps après l'altercation du 14 février, c'est le rappeur Riff Raff qui avait proposé à Tekashi de se battre ( avec un sacré paquet d'argent en jeu ) pour essayer de réparer l'affront qu'il avait fait à Meek Mill, mais le roi auto - proclamé de New York semble avoir fait peu de cas de cette proposition .