6ix9ine dévoile le montant démentiel qu'il touche pour un concert

6ix9ine recommence les concerts et visiblement il est généreusement payé.

par Team Mouv'

Contrairement à la France qui va seulement commencer les concerts tests fin mai . . . les USA ont bien plus d'avance pour les shows qui ont repris de plus belle . . .

6ix9ine jubile

Malgré les nombreuses critiques à son encontre, 6ix9ine déchaine encore les foules en concert . Toujours dans la provocation, Tekashi a partagé un moment de son dernier show au Texas et il en profite pour glisser un gros tacle aux autres rappeurs, comme ça gratuitement . C'est cadeau :

"Les rappeurs mentent et disent qu'ils touchent 200 000 dollars pour un concert devant une foule "morte" de 700 personnes . J'ai lâché 4 morceaux cette année et je me fais 500 000 dollars pour un concert__ . Dites leur de de fermer leurs bouches"

