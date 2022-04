6ix9ine : des tags "rat" retrouvés sur le spot du tournage de son dernier freestyle

6ix9ine a surpris tout le monde avec son freestyle sur "Bande Organisée" mais son retour a fait des dégâts...

Le controversé 6ix9ine va faire son retour. Pas par rapport à des affaires judiciaires ou de gang mais c'est bien un retour musical après 2 ans d'absence. Il a annoncé ça en vidéo sur ses réseaux sociaux puis a dévoilé par la suite un freestyle improbable.

Un retour sur... "Bande Organisée"

Et quand on vous dit improbable, c'est parce que Tekashi est revenu avec une reprise du hit marseillais Bande Organisé porté par Jul, SCH, Soso Maness, Naps, Kofs, Elams, Solda et Houari carton du projet 100% Marseille 13' Organisé. Une reprise dont Jul est honoré puisque son hit s'est exporté aux Etats-Unis.

6ix9ine insulté de "rat"

Si la reprise a fait des heureux, certaines personnes n'ont pas du tout apprécié de revoir le rappeur auto proclamé roi de New York. En effet, à la suite de l'enregistrement de son freestyle, des détracteurs ont vandalisé le lieu du tournage. Ils ont laissé des tags insultants retrouvés sur le bâtiment filmé en arrière plan de la vidéo et un peu partout. Le média XXL rapporte que le bâtiment où a eu lieu l'enregistrement de la vidéo se situe dans le secteur où 6ix9ine a grandi, dans le quartier de Bushwick, à Brooklyn.

Sur le bâtiment et sur le sol on peut lire le mot "rat" (balance) en rapport avec son affaire judiciaire. Pour rappel, l'artiste arrêté en novembre 2018 encourait 50 ans d'emprisonnement et a décidé de collaborer avec la police en dénoncant les membres de son gang le Nine Trey Blood.

