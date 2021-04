6ix9ine avoue ne pas être heureux : "la célébrité et l'argent ne signifient rien"

6ix9ine est de retour, cette fois-ci il semble plus sérieux que d'habitude.

Habitué aux démonstrations en tout genre sur les réseaux sociaux, 6ix9ine s'est vu attribuer l'étiquette de troll pour ses multiples interventions sur le net et parfois difficilement cohérentes . Cette fois - ci, le ton semble plus sérieux et l'ambiance un peu morose : l'interprète de Fefe se sent malheureux, il n'a même plus goût à la célébrité et l'argent .

Confessions intimes

C'est à l'occasion de ce dimanche de Pâques que Tekashi s'est confié via un post Instagram dans lequel on le voit en visite dans un village ou commune en République Dominicaine, chaleureusement accueilli par les habitants avec qui il prend des photos . Une vidéo qui donne le sourire, et sous laquelle le rappeur se confie sur son ressenti .

En effet dans la légende, Tekashi s'adresse à ses fans : "A tout mes fans, je vous aime . . . Désolé d'avoir été loin de la musique . En réalité, je ne suis pas heureux . La célébrité et l'argent ne représentent rien pour moi parce que ça ne m'apporte pas le bonheur . Je vous confie tout ça pour vous rappeler que lorsque vous suivez vos rêves, gardez à l'esprit que dieu vient en premier . Il vous guide et vous apporte des opportunités parce qu'il voit que vous avez un bon cœur . Avec ces opportunités vous apprenez à redonner autour de vous . Je continuerais ma quête vers le bonheur pour retrouver la joie de vivre que j'avais__ . "

Une confession touchante, qui a fait réagir les fans, qui ont apporté leur soutien et témoigné de leur respect pour ces nobles paroles . Ce n'est pas la première fois que 6ix9ine exprime un mal être : depuis son séjour en prison déjà, l'interprète de Gooba avait déjà révélé avoir eu des passages dépressifs suite à son incarcération . En espérant qu'il puisse enfin retrouver "sa joie de vivre" .