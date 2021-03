6ix9ine aurait frappé une strip-teaseuse avec une bouteille de champagne

6ix9ine aurait lancé une bouteille de champagne dans un club de strip-tease qui aurait frappé la tête d'une danseuse.

par Team Mouv'

On ne croyait plus ça possible mais pourtant c'est bien vrai : 6ix9ine parvient encore à surprendre et choquer . Après une pseudo - altercation avec Meek Mill, le rappeur de New York est de retour au centre des débat parce qu'il est accusé d'avoir frappé à la tête une stip - teaseuse avec une bouteille de champagne. . . 6ix9ine, le rappeur qui trouve toujours une nouvelle façon d'illustrer l'expression "toucher le fond" .

Tekashi aurait mal pris que quelqu'un l'insulte de "balance" . . .

C'est le site Complex qui revient sur cette histoire hallucinante . Le 20 février, alors que Tekashi se trouvait dans un club de strip - tease de Miami, une personne également présente l'aurait critiqué et qualifié de "snitch" (balance) . Piqué, 69 aurait tenté de lui balancer la bouteille de champagne qu'il avait dans la main . Mais le rappeur de NYC aurait raté son tir et la bouteille serait allée frapper la danseuse Alexis Salaberrios à la tête . Cette dernière a eut besoin d'aller à l’hôpital pour qu'on lui pose des points de suture .

Salaberrios attaque 69 en justice pour avoir lancé un "objet mortel avec l'intention de blesser sérieusement". La danseuse a fait savoir qu'elle attaquait aussi le club où elle travaillait ce soir là, qui selon elle a fait preuve de négligence . L'équipe de sécurité autour du rappeur aurait été trop petite selon elle, particulièrement si l'on considère, selon ses mots, la "propension à la violence" du roi auto - proclamé de New York . Pour l'instant, l'avocat de Tekashi nie la responsabilité de Tekashi dans l'incident . Affaire à suivre.