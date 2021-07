50 Cent veut être le mentor de DaBaby, après avoir "perdu Pop Smoke"

DaBaby a été choisi par 50 Cent pour être son nouveau protégé après la mort de Pop Smoke.

La mort de Pop Smoke a laissé une véritable absence dans la scène rap et 50 Cent, son mentor, ne peut pas dire le contraire . Mais ce mercredi 14 juillet, Fifty a rencontré un autre rappeur qu'il a bien envie de prendre sous son aile : DaBaby .

Une rencontre marquante

Ce mercredi, le numéro 3 des rappeurs US, DaBaby, a posté une photo sur Instagram de lui aux côtés de 50 Cent . En légende il montre qu'il est plus que fier : "__Quelqu'un que j'ai étudié pendant une MINUTE m'a prêté quelques heures de son temps aujourd'hui . " Le rappeur ajoute que le laisser avec Fifty était une "GRANDE ERREUR ! " . Le membre du G - Unit a pu lui apprendre pleins d'astuces sur le game et il est prêt à "mettre cette s * * * t à profit . "

50 Cent prêt à lui tendre la main

L'interprète de Many Men n'a pas tardé à commenter la publication du jeune rappeur . ll a même glissé un hommage à Pop Smoke, son protégé assassiné en février 2020 . Il écrit : "J'ai perdu pop [ Smoke ] avant qu'il ne puisse l'avoir, celui - là l'a déjà et il l'écoute" . Il officialise son envie de passer le flambeau au rappeur de Charlotte comme il l'a fait avec Pop . "Je vais lui apprendre toutes les erreurs que j'ai faites, pour qu'il puisse être meilleur que moi . C'EST ÇA LE HIP - HOP ! "

Quand on voit le succès de l'album posthume Shoot for the Stars Aim for the Moon réalisé par 50 Cent pour Pop Smoke, on espère que lui et DaBaby vont vite se retrouver en studio !