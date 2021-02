50 cent va produire une série semi-autobiographique pour Netflix

Une série semi-autobiographique Netflix sur 50 Cent semble être dans les tuyaux...

par Team Mouv'

Après une vingtaine d'années dans le game, 50 Cent parvient à toujours rester au centre des débats . Et pour cause, l'oeuvre de 50 continue d'inspirer, en témoigne l'utilisation récente du morceau Many Men par Tom Brady pour célébrer sa victoire au Superball . Mais cela va au - dela des simples chansons : c'est la carrière entière du rappeur et son personnage mythique qui créent encore la fascination du monde entier . Et ça, Netflix l'a bien compris puisque c'est une série semi - autobiographique sur le MC de New York qui pourrait bientôt le jour. . .

Les conseils de 50 Cent pour atteindre le succès

Bien sur, il y avait déjà Get Rich or Die Tryin, le biopic ultra intense sur la vie pleine de rebondissement de Curtis "50 Cent" Jackson . Mais ce coup - ci, c'est une série ( et donc plusieurs épisodes ) qui sera une adaptation du livre La 50ème loi, co - écrit par 50 Cent et Robert Greene . Dans ce livre dit "de stratégie", 50 revient sur son parcours et surtout sur la mentalité qui lui a permis d'en arriver là . Les anecdotes sur sa propre vie sont agrémentées d'éléments liés à des personnalités illustres comme Sun Tzu, Napoleon, Malcom X . . . Ainsi, il y a fort à parier que si la série semi - autobiographique prendra en compte la vie de 50, le thème sera plus large que cela .

Selon un article de Deadline, ce sont Kenya Harris et Hale Rothstein qui co - écriront le scénario de cette série, rejoint à la production notamment par Curtis ( alias 50 ) et Robert Greene . Pour l'instant, aucune information ni sur le casting ni concernant une potentielle date de sortie. Mais une chose est sure, on a ultra hâte de voir à quoi cela pourra bien ressembler . . .