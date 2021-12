50 Cent va développer une série sur le procès pour meurtre de Snoop Dogg

50 Cent va produire la deuxième saison de "A Moment in Time" consacrée au procès de Snoop Dogg.

Starz est en train de développer A Moment in Time : Murder was the Case avec 50 Cent et Snoop Dogg en tant que producteurs.

Retour sur un des épisodes marquants du rap US

Le projet sera le deuxième volet de la série consacrée aux événements criminels survenus dans les coulisses du hip-hop. A Moment in Time : Murder was the Case se déroulera en 1993, lorsque Snoop Dogg a été accusé du meurtre de Philip Woldermariam, membre d'un gang rival.

A Moment in Time : Murder was the Case retracera l'expérience du rappeur californien pendant le procès. 50 Cent sera le producteur exécutif aux côtés de Snoop, Shante Broadus et Sara Ramaker.

La saison 1 de A Moment in Time a été annoncée en 2020 et s'intitulera Massacre, elle se concentrera de son côté sur les tensions entre 50 Cent et The Game qui ont conduit à quelques règlements de comptes.

" 'Murder was the Case' est une histoire incroyable. Snoop avait le plus grand album du pays et se battait pour sa liberté dans la salle d'audience", a déclaré 50 Cent. "Je suis excité de travailler avec Snoop pour le porter à la télévision."

"Je suis très heureux de pouvoir enfin raconter l'histoire de 'Murder was the Case' ", a ajouté Snoop. "Ce fut un moment charnière dans ma vie et ma carrière et j'ai délibérément attendu de trouver le bon partenaire pour le porter à l'écran. Vous êtes maintenant sur le point d'être témoin de la force du savoir de la rue".