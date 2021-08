50 Cent teste ses nouveaux morceaux sur ses invités

50 Cent se livre sur son prochain album dans une interview pleine de sagesse.

par Team Mouv'

50 Cent est en pleine promo de la série Power Book III: Raising Kanan, le spin - off de Power . Cette série dont Fifty est le producteur, plongera dans l'adolescence de Kanan Stark dans le Queens, entre trafic de drogue et violence . Il a accordé pour l'occasion une interview où il avoue jouer ses morceaux inédits devant ses invités pour observer leur réactions .

Un artiste perfectionniste

Dans une interview pour Konbini du 30 juillet 2021, il avoue travailler sur un nouvel album et avoir quelques morceaux finis . Perfectionniste jusqu'au bout, il prend son temps et ajoute : "je veux m'assurer que ce que je fais parlera à la culture une fois sorti" . Il révèle garder beaucoup de tracks pour lui, il les écoute mais ne les sortira jamais . On préfère même pas imaginer toutes les pépites qu'on n'écoutera jamais ! Parfois il partage ses sons dans les soirées qu'il organise : "Je guette les réactions, c'est une sorte de test". Il confie qu'il a beaucoup changé : avant il finissait un morceau et le sortait direct, maintenant il "observe les gens" et leur réaction comme Dr . Dre faisait avec lui à l'époque . Le but de Fifty est que "ce soit incontestablement bon" .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Un O . G . plus sage

Dans cet extrait il souligne que le hip hop est fait pour les jeunes et du haut de ses 46 ans il préfère laisser sa place "je ne suis pas censé avoir les meilleures rimes, c'est un môme de 16 ans qui devrait les avoir" dit - il en souriant . Il prend l'exemple des jeunes rappeurs comme Lil Durk et Pooh Shiesty qu'il considère être très proches de la culture "urbaine" . Il leur conseille de partir de ce chemin : "si ils restent dans cet environnement les choses qui arrivent dans la rue vont leur arriver aussi" . Il fait ensuite le parallèle avec la mort de Pop Smoke. Avec son vécu de O . G . , 50 Cent balance des vérités et des conseils importants pour la nouvelle génération qui ne jure que par la thug life .