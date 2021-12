50 Cent : "je suis dans le Top 10, mort ou vivant"

50 Cent confirme la sortie d'un prochain album qui sera peut être son dernier.

par Team Mouv'

Bien qu'il n'ait pas sorti de projet inédit depuis six ans avec The Kanan Tape, 50 Cent reste convaincu d'être un leader du hip-hop, c'est en tout cas ce que semble vouloir dire sa dernière déclaration sur les réseaux.

"Je suis dans le Top 10 mort ou vivant"

Ce lundi 20 décembre, Fifty s'est rendu sur Instagram pour remettre certaines choses à leur place et confirmer un prochain album. L'auteur de In Da Club a rappelé à ses détracteurs qu'il a "terrorisé le hip-hop pendant 14 ans". "Les chiffres ne mentiront jamais mais je ne suis le préféré de personne", a-t-il écrit, ajoutant : "Je suis dans le Top 10 mort ou vivant et je n'ai pas fini". Quant à son prochain album, le business man du hip-hop a révélé que le projet "pourrait être [ son ] dernier".

Ces déclarations arrivent cinq mois après qu'il ait annoncé la préparation de son prochain album. Lors d'une interview avec The Independent en juillet, 50 Cent avait révélé qu'il prévoyait de sortir un nouvel album en septembre. "Je ne vais pas dire qui est dessus parce que je suis la personne la plus excitante [ sur l'album ] ", a-t-il déclaré.

Pour l'instant aucune nouvelle concernant la nouvelle date de sortie du prochain projet n'a été dévoilée, mais cette déclaration de 50 Cent sonne comme un retour imminent.