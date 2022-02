50 Cent confirme que son prochain album sera le dernier

Le futur projet de 50 Cent risque bien d'être le dernier.

par Team Mouv'

Celui qui a récemment déclaré "Je suis dans le Top 10 mort ou vivant et je n'ai pas fini" risque de tirer sa révérence prochainement.

"Je vais livrer un dernier album complet"

50 Cent a révélé que son prochain album sera son dernier, mais qu'il ne se retirera pas de la musique pour autant. Le dernier album du rappeur de New York, Animal Ambition, date de 2014 et le prochain projet est annoncé depuis un certain temps, mais jusqu'à présent rien n'est sorti.

Lors d'une récente interview pour la promotion de la série dérivée de Power, Force, qui sera bientôt diffusée aux USA, 50 a discuté d'un de ses récents posts sur Instagram, qui a fait un peu de bruit en ligne en raison de la légende : "Souriez, mon prochain album pourrait être mon dernier". Interrogé sur ce post, il a confirmé à The Talk sur CBS que sa prochaine sortie sera son dernier projet, mais qu'il continuera à sortir de la musique : "Je pense probablement que je vais livrer un dernier album complet, puis les autres choses que je ferai seront liées au cinéma et à la télévision".

50 Cent a sorti cinq albums studio solo au cours de sa carrière : Get Rich Or Die Tryin, The Massacre, Curtis, Before I Self Destruct et Animal Ambition. Il a également sorti deux albums avec G-Unit : Beg For Mercy et T.O.S. (Terminate On Sight). Une longue liste de projets qui lui a permis d'être considéré parmi les plus grands du rap américain mais qui risque bientôt de s'arrêter.