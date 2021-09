50 Cent a tout fait pour que Snoop Dogg ne fume pas sur le tournage de la série "BMF"

50 Cent avoue lors de l'émission de Jimmy Kimmel qu'il a essayé d'empêcher Snoop Dogg de fumer de l'herbe sur le tournage de BMF.

Snoop Dogg est connu pour sa grande consommation de cannabis mais au niveau professionnel ça peut lui jouer des tours . Dans une interview, 50 Cent avoue qu'il n'a pas réussi à convaincre le rappeur de lâcher son joint pendant le tournage de Black Mafia Family .

Snoop sans son joint ? Impossible !

Fifty est l'invité du Jimmy Kimmel Live ! pour la promo de sa nouvelle série sur la plus grande famille de trafiquants de Détroit : Black Mafia Family . Il avoue sans filtre ce 17 septembre 2021 qu'il a essayé d'empêcher Uncle Snoop de fumer sur le plateau de tournage . Même dans le rôle d'un prêtre il est difficile à l'interprète de Gin N Juice de se tenir à carreau sans son petit joint habituel .

50 Cent balance sur son poto : « Vous ne pouvez pas lui faire arrêter de fumer de l’herbe . Je suis allé dans la caravane et j’ai dit : “Sois tranquille” . Il m’a dit : “Sors d’ici, c’est légal, Fifty ! ”» On blague pas avec le joint du O . G . !

50 Cent ajoute qu' « Il était vraiment en conflit avec le fait ( qu'il ) lui demande d’arrêter de fumer de l’herbe . Il ( lui a ) dit : “Pourquoi tu veux me gâcher la journée?”»

C'est un sujet qui fait bien rire Fifty, il y a quelques mois il posté une photo de D . O . Double G en mode pas du tout happy : "Voilà comment Snoop Dogg m’a regardé quand je lui ai dit de ne pas fumer sur le tournage".

Si la série Black Mafia Family est déjà dispo aux States, il faudra attendre le 26 septembre prochain pour découvrir le rappeur dans le rôle d'un pasteur et Eminem dans la peau d'un ex agent du FBI.