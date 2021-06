2Pac : son amie Jada Pinkett Smith partage un poème inédit du rappeur

Jada et 2Pac étaient très proches.

Ce mercredi 16 juin, la légende 2Pac aurait fêté ses 50 ans . Les hommages sur internet pleuvent et la scène hip - hop américaine se souvient du talent de ce monstre du rap . C'est sans compter son amie de jeunesse, Jada Pinkett - Smith . Pour l'occasion elle a publié sur ses réseaux une lettre inédite que lui avait adressée 2Pac . Ce poème appelé Lost Soulz révèle la plume du grand Tupac Amaru Shakur .

Jada Pinkett - Smith explique dans cette courte séquence sa relation avec 2Pac . "Je suis remonté dans mes souvenirs et dans le passé . Au fil des années, 2Pac m’a écrit de nombreuses lettres et m’a envoyé de nombreux poèmes" . Elle ajoute que le rappeur a écrit ce texte pour elle derrière les barreaux de la prison de Rikers Island en 1995 eui qu'il n’a jamais été publié : "Je ne pense pas que ça l’aurait dérangé que je partage cela avec vous tous . "

Dans la légende du post Twitter, Jada Pinkett Smith rend hommage à son ami 2Pac : "souvenons - nous de lui pour ce que nous avons le plus aimé… sa façon de parler, d’écrire, de dire les choses . Voici quelques - unes de ces paroles que [ vous ] n’avez peut - être jamais entendues auparavant . Joyeux anniversaire Pac . Tu as 50 ans et je suis la prochaine ! "

Dans ce poème certaines rimes sont déchirantes : "__Il est vrai que rien de ce qui est en or ne peut durer / Nous verrons tous un jour la mort / Quand les cœurs les plus purs seront déchirés / Il ne restera que des âmes perdues" .

Des bancs de la Baltimore School Of Arts jusqu'à aujourd'hui, l'amitié entre les deux stars n'a pas de limite .