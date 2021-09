2Pac : la BMW dans laquelle il a été tué, en vente pour 2 millions de dollars

Pour la "modeste" somme de deux millions de dollars, vous pouvez maintenant acheter la voiture dans laquelle le mythique rappeur a été assassiné.

par Team Mouv'

Les fans macabres de 2Pac vont adorer, les autres seront sans doute dubitatifs : la voiture dans laquelle le célèbre rappeur a reçu les balles qui l’ont tué est aujourd’hui mise en vente. Pour les quelques personnes ( un peu étranges ) qui voudraient se procurer le véhicule, il faudra tout de même mettre la main au portefeuille : le coût de la BMW est fixé à presque deux millions de dollars .

Une voiture au sombre passé

L’histoire, on la connaît : le 7 septembre 1996, Tupac Shakur est en voiture, conduit par son ami Suge Knight . Alors que les deux artistes conduisent, ils sont rattrapés à un feu rouge par un mystérieux véhicule. Il reçoit alors plusieurs balles, et meurt de ses blessures à l’hôpital quelques heures après . Son meurtrier ne sera jamais retrouvé, et le drame a ému une génération entière de fans, laissant jusqu’à aujourd’hui une empreinte sombre dans le monde du rap .

Cela n’a pas empêché certains de profiter, encore 25 ans plus tard, de la mort du rappeur : la BMW 750IL de 1996, refaite à neuf, est à présent en vente pour la maigre somme de 1 . 7 millions de dollars ( en cash, sinon c’est pas drôle ) comme le raconte TMZ. La voiture a été entièrement réparée, les marques des balles qui ont tué 2Pac effacées : si vous oubliez son histoire, on pourrait dire qu’elle est comme neuve .

On se demande bien qui a envie d’une voiture au passé aussi sombre, mais en même temps, si on croit aux fantômes, on peut avoir envie de se retrouver régulièrement avec le légendaire rappeur sur la banquette arrière. Il ne manque plus que deux millions de dollars .