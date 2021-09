21 Savage : son objectif est de feater avec Jay-Z

21 Savage se lance un pari : faire un featuring avec Jay-Z.

Dans le rap, chacun ses objectifs, celui de 21 Savage est clair mais pas évident à réaliser : faire un feat avec Jay - Z. Il faut dire que le rappeur de New - York impressionne tous les jeunes rappeurs et ne fait pas beaucoup de feats, mais cela ne fait pas peur à 21 Savage .

Sur Twitter, l'auteur de No Heart a déclaré qu'il voulait réaliser ce feat : "Mon prochain but : 21 Savage feat . Jay - Z . " Le message est lancé, et il faut espérer que Hov tombe sur le tweet pour répondre au jeune MC .

Mais l'objectif n'est pas impossible . Récemment Jay - Z a collaboré avec Drake sur son album Certified Lover Boy, et aussi avec son acolyte Kanye West sur Donda. Ces dernières années, le MC légendaire a prêté sa voix sur plusieurs morceaux avec Frank Ocean, Tyler, The Creator, DJ Khaled, Future ou encore Jay Electronica . On espère que 21 Savage saura le convaincre .