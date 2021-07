21 Savage & Metro Boomin sortent le clip "Brand New Draco" au son 3D

Le duo 21 Savage et Metro Boomin revient avec un clip à écouter avec le casque pour une immersion audio en 3D.

par Team Mouv'

La bromance entre Metro Boomin et 21 Savage continue même si le producteur annonçait partir en retraite . Le rappeur et le producteur ont clippé le singleBrand New Draco de leur EP Savage Mode II . Dans ce clip complétement barjo et bling bling, les rois du rap ont invités les plus grandes stars .

Tout ce que le duo touche devient de l'or

Brand New Draco, est le hit de leur album commun Savage Mode 2 paru en 2020 . Ce projet a connu un succès incroyable et a atterri jusqu'au sommet du Billboard 200 .Tout ce que touche le duo se transforme en or, et pour le clip, ils l'ont bien illustré . Dans cette vidéo signée Leff, 21 et Metro Boomin sont des loups de Wall Street au moment où le marché boursier s'effondre . Leur plan : inciter les gens à investir dans leur business appelé $DRCO pour éviter la crise financière . Les deux acolytes ont poussé le délire jusqu'au bout avec l'apparition de DJ Khaled, Shaq, Bow Wow, Shaquille O’Neal, Big Bank, et Usher dans des parodies de pub pour gagner de l'argent .

Une expérience audio en 3D

Brand New Draco a été mixé pour offrir une expérience audio immersive à 360° . Dans la légende du clip sur YouTube on peut lire : "Utilisez un casque pour obtenir le meilleur effet" . Cette vidéo est diffusé deux mois après la sortie de Spiral, l'EP spécial de 21 Savage pour incarner la B . O . du film d'horreur Saw. Selon Complex, le rappeur londonien prévoit un album studio complet dans la foulée . Affaire à suivre !