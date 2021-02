21 Savage & Metro Boomin en mode apocalypse dans "Glock In My Lap"

Ambiance film d'horreur pour le duo 21 Savage x Metro Boomin avec "Glock In My Lap".

par Team Mouv'

C'est le duo rap qui cartonne depuis l'année dernière avec la sortie de leur mixtape tant attendue Savage Mode II, 21 Savage et Metro Boomin ne cessent d'occuper les premières places dans les charts depuis .

C'est donc encouragé par le succès de leur dernier projet, que le duo vient de dévoiler le visuel du titre Glock In My Lap, troisième track de l'album . On peut déjà affirmer qu'ils ont mis les moyens nécessaires pour proposer un visuel de qualité . Pour ce clip, on est propulsé dans une ambiance et un univers sombre, rappelant tous les codes habituellement associés aux films d'horreurs . L'apocalypse est tout prêt, le brouillard épais laisse deviner des ombres et des créatures angoissantes . Une atmosphère pesante qui s'allie parfaitement au titre lui - même, rythme lent, agrémenté des ad - libs dont 21 Savage a le secret .