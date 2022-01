21 Savage bientôt de retour avec un nouvel album ?

21 Savage vient-il d'annoncer son prochain album ? C'est ce que semble indiquer le dernier post Twitter de l'artiste, avec une sortie qui pourrait être imminente.

21 Savage serait - il bientôt de retour ? C'est en tout cas ce que laisse penser son dernier tweet, posté le 20 janvier . "Pas d'album en un an et demi… C'est l'heure", écrit - il, en réaction à la liste des artistes avec le plus d'entrées au classement Billboard Hot 100.

Bilan effectué sur la période de début d'année, le rappeur pointe à la cinquième place, avec quatre entrées, derrière The Weeknd, en tête du classement, Gunna, Drake et Justin Bieber.

Les bonnes nouvelles continuent donc pour les fans de 21 Savage. Depuis son dernier album, Savage Mode 2, sorti à la fin de l'année 2020, le rappeur, s'était fait plutôt discret . Exception faite avec la réalisation commune d'un EP avec Young Thug, Young Nudy et Gunna, pour illustrer le film d'horreur Spiral.

Tout ça avant de faire son retour il y a deux semaines, avec un double titre, No Debate et Big Smoke, réunis dans un même clip. Et d'apparaître en featuring sur le morceau Thought I was Playing, extrait de l'album Drip Season 4 Ever, de Gunna, sorti le 7 janvier.

Ces deux morceaux déjà dévoilés seront - ils présents sur le projet ? Pour le moment toutes les suppositions sont permises . Et la réponse ne devrait pas se faire attendre très longtemps…

