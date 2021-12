21 Savage aurait refusé d'être sur "Donda" par loyauté envers Drake

Nouvelles explications de 21 Savage à propos de son choix entre "Donda" et "Certified Lover Boy".

par Team Mouv'

Alors que Drake et Kanye West sembleraient enfin avoir fait la paix et s'être réconcilié à Toronto, après que Ye fasse le premier pas vers Drake, lui proposant de le rejoindre pour son événement du 7 décembre à Los Angeles, en expliquant qu'il est temps de passer à autre chose* , une nouvelle déclaration témoigne de la rivalité qui régnait entre les deux stars.

Récemment interviewé dans l'émission Off The Record d'Akademiks, 21 Savage a dû expliquer pourquoi il aurait décliné les invitations de Kanye West pour figurer sur "DONDA".

"La loyauté" envers Drake

Par respect de sa longue amitié avec le rappeur, compositeur et acteur de Toronto et en vue des nombreuses altercations qu'il y a entre les deux stars, 21 Savage a logiquement préféré ne pas figurer sur les deux projets en même temps, sans vraiment savoir qu'ils allaient finalement se réconcilier quelque temps après pour un concert spécial pour la libération de Larry Hoover retransmis sur Amazon et Twitch.

Je n'aurais pas voulu être sur Donda si je devais être sur CLB.

Bien que cela aurait pu lui rapporter gros, il a sereinement expliqué qu'il n'était pas ce genre de gars. Contrairement à Post Malone...

Moi, personnellement. C'est juste le genre de mec que je suis.

Et toi, qu'aurais-tu fais à sa place ?