070 Shake, icône magnifique et discrète des LGBTQIA+

Puisqu'elle vient de sortir son nouvel album, le somptueux You Can't Kill Me, on a eu envie de vous parler de 070 Shake sous un angle plus multicolore.

par Jérémie Léger

Au risque de choquer les homophobes et les encore trop nombreuses personnes hostiles à la communauté LGBTQIA+ (pour Lesbienne, Gay, Bisexuel·le, Trans, Queer et Intersexe, Asexuel·le ou Aromantique et tous les autres), l'homosexualité est dépénalisée en France depuis 1971, le mariage entre deux personnes du même sexe est légalement autorisé depuis 2013, au même titre que l'adoption d'ailleurs.

On continue ? L'identité de genre est inscrite dans la loi depuis 2016, la transphobie est pénalement répréhensible depuis 2017 tandis que les thérapies de conversions sont interdites depuis 2022. Ces quelques victoires juridiques nous rappellent que si des avancées majeures ont bel et bien eu lieu pour les droits des LGBTQIA+, la route vers l'égalité des genres et des sexes est encore longue. De même qu'un trop grand nombre de membres issus de ces communautés sont encore victimes d'agressions et de discriminations au quotidien.

Et puisque le rap est devenu le reflet de notre société, on constate fatalement les mêmes tabous à l'égard de ces minorités dans le game. Au-delà de l'utilisation à des fins décrédibilisantes du F word dans les textes de rap, il suffit de se souvenir comment ont été stigmatisés Frank Oceon, Tyler, The Creator, Isaiah Rashad, Lil Nas X et tant d'autres par certains de leurs homologues quand ils ont fait leur coming out.

De même, combien de MC's et d'auditeurs se sont offusqués sur les réseaux lorsque l'interprète de Industry Baby a présenté des hommes nus ou habillés en rose dans son clip ? Les mêmes qui depuis des années se plaisent à proposer ou consommer des clips dans lesquels sont affichées des femmes objets et hypersexualisées. Les plus puristes et testostéronés d'entre vous auront bon se défendre de toute homophobie en rétorquant que tout ça fait partie de l'ADN de la culture hip-hop, mais la réalité est bien là. On est en 2022 et la culture par définition est faite pour évoluer. Tout le contraire de leurs esprits étriqués.

Enfin bref, à quoi bon se fatiguer de plaider en faveur de la tolérance quand on sait que la majorité des anti-LGBTQIA+ n'aura même pas pris la peine de cliquer sur ce papier à la vue de son titre... Malgré tout, pour ceux qui ont fait l'effort de passer outre leurs principes archaïques et pour les autres déjà convaincus, j'aimerais vous parler d'une artiste qui depuis quelques années maintenant rayonne. Elle s'emploie à faire honneur à la communauté multicolore en la représentant à sa manière, loin des strasses et des paillettes. Vous l'avez deviné, il s'agit de 070 Shake.

Une artiste brillante

Personne n'a oublié le 1er juin 2018, ce jour où est sorti Ye, le huitième album studio de Kanye West. Si le projet a reçu quelques retours mitigés, il y a au moins un morceau qui à coup sûr n'a laissé personne indifférent : le somptueux Ghost Town en collaboration avec Kid Cudi, PartyNextDoor et je vous le donne en mille, 070 Shake. Cette chanteuse d'un nouveau genre, on l'avait déjà entendu donner de la voix en espagnol une semaine plus tôt sur le morceau Santaria de Pusha T, mais c'est bel et bien avec ce titre et ses élans libertaires qu'elle s'est démarquée.

Depuis, la protégée de Yeezy, découverte par l'influenceuse YesJulz et qui a débuté au sein du collectif 070 a pris son envol. En quatre ans à peine, elle a multiplié les collaborations avec ses idoles, a livré un EP Glitter et deux albums, dont le dernier en date, You Can't Kill Me est sorti le vendredi 3 juin. Que des projets brillants à l'esthétique très marquée et dans lesquels elle laisse s'exprimer ses émotions les plus intenses. Sous couvert d'une liberté artistique totale, que ce soit par ses vibes futuristes que par sa voix aérienne et robotique, elle est tout simplement hypnotisante.

Dans son premier album Modus Vivendi publié en 2020, l'artiste aux portes des 25 ans originaire de North Bergen dans le New Jersey racontait ses déboires amoureux et faisait part des difficultés qu’elle a rencontrées dans sa construction personnelle. Pour sûr qu'il est difficile de se développer en tant qu’adulte et de surcroît en tant que femme dans un milieu ravagé par la drogue et l’absence de perspectives d'avenir.

Deux ans plus tard, elle a vraisemblablement passé un cap puisque dans son dernier opus, You Can't Kill Me, elle se présente sous un nouveau jour. Malgré les blessures qui continuent quotidiennement d'affecter son âme et son corps, elle reste libre et détachée de toutes les souffrances en choisissant de ne pas se laisser atteindre par la douleur. Toujours avec une écriture très émotive qu'elle habille d'une esthétique impalpable, elle exalte son seul mot d'ordre envers et contre toutes les épreuves de la vie : Carpe Diem.

Mais au-delà de ses influences éclectiques et de l'introspection dont elle fait preuve au travers sa musique, il y a une chose qui caractérise l'identité et le parcours de la jeune chanteuse, c'est son appartenance à la communauté LGBTQIA+. En effet, 070 Shake n'a jamais caché ses préférences pour la gente féminine, mais contrairement à un Lil Nas X qui s'est montré exubérant et provocant pour affirmer publiquement son orientation sexuelle, la chanteuse de Guily Conscience, fidèle à elle-même, a préféré jouer la carte de la discrétion et de la sobriété pour défendre les valeurs du drapeau arc-en-ciel.

Représenter le drapeau autrement

Très discrète sur les réseaux sociaux, jamais l'artiste ne s'est publiquement affichée dans une marche des fiertés ou un quelconque autre rassemblement LGBTQIA+. C'est plutôt par la musique qu'elle préfère s'exprimer. Au travers des morceaux comme Lost In Love, Don't Break The Silence, Morrow, Divorce, Terminal B ou encore Blue Velvet sur son dernier album, 070 Shake parle d'amour sous toutes ses coutures.

Et si bien souvent, les expériences sentimentales qu'elle évoque font explicitement référence à des romances lesbiennes qu'elle a elle-même vécues, ce qui ressort le plus de ses textes, c'est que l'amour est universel. Comprenez qu'il ne doit pas se limiter à un homme et une femme, deux, femmes, deux hommes ou que sais-je encore. Pour elle, l'amour c'est un sentiment ressenti de cœur à cœur, d'âme à âme et surtout d'humain à humain, en dépit de son identité de genre.

L'artiste défend en effet une vision pansexuelle de l'amour. C'est-à-dire que l'attirance physique, sexuelle, affective ou simplement romantique dépasse le sexe et le genre d'un individu. Quand y réfléchit, sa conception universelle de l'amour va de pair avec sa personnalité anticonformiste. Pour votre gouverne, sachez que la demoiselle déteste les étiquettes. Ce n'est pas pour rien que dès son plus jeune âge, Danielle Balbuena de son vrai non montrait déjà des signes d'hostilité à l'égard de la figure d'autorité et détestait toute forme d'idées préconçues. Aujourd'hui rassurez-vous, elle n'a pas changé.

En arrivant dans le buisiness du rap et de la musique, la jeune femme n'a jamais renié, ni caché son homosexualité. Après une histoire d'amour vécue avec la bien nommée Sophia Diana Lodato, 070 Shake entretient désormais une relation de couple passionnée avec la chanteuse Kehlani. On le sait car après des rumeurs, les deux artistes ont officialisé leur idylle d'une bien belle manière : en affichant leur bonheur partagé dans le dernier clip de la chanteuse née à Oakland, Melt.

Bien que nous ayons utilisé le terme « lesbienne » pour qualifier 070 Shake. Sauf que si elle nous lisait, elle parlerait probablement d'abus le langage. Tout simplement parce qu'elle-même ne se revendique pas comme tel, comme elle l'expliquait dans une interview accordée à Pitchfork en 2018. « Je ne m'identifie pas vraiment comme queer ou gay ou quoi que ce soit. J'aime juste les filles ».

Dans une autre interview, elle avait réaffirmé son positionnement d'un ton plus tranchant, face au ras-le-bol des médias et du public qui l’étiquetaient comme « queer » de manière répétée. « Je déteste ce mot. Je suis juste moi. Je ne me considère même pas gay. Imagine-nous atterrir ici, sans qu’on ne sache rien, qu’on ait de mots. Tu dirais juste : ‘Voilà Shake, qui aime une fille ».

Si elle reconnaît ne pas correspondre aux carcans des genres traditionnels et binaires, elle ne souhaite pas non plus s'enfermer en rentrant dans une catégorie spécifique. Selon elle, catégoriser les gens selon des critères de genre ou d'orientation sexuelle ne fait que les stigmatiser encore plus. « C’est de plus en plus rangé : gay, queer, lesbienne. Effacez toute cette merde, ce ne sont que des mots. On est juste nous-mêmes en fait », dit-elle

Pour autant, elle a bien conscience qu'en dépit de toute sa bonne volonté, il lui sera difficile d'y échapper. Elle sait que son combat pour un monde plus ouvert, inclusif et uni lui vaudra inévitablement d'être mise dans une case que ça lui plaise ou non. « Je ne peux pas m’attendre à ce que tout le monde soit aussi ouvert que moi là-dessus. Tout le monde n’en est pas là. Mais peut-être que je peux amener les gens à regarder les choses différemment. »

Regarder et faire les choses différemment. Voilà un mantra qui correspond parfaitement à sa musique. Pour sûr qu'une fois la cause LGBT mise de côté, écouter 070 Shake, c'est embarquer pour un voyage musical céleste, enivrant et à nul autre pareil. Une expression artistique très personnelle, mais qui dans le même temps jouit d'un écho universel. Réjouissons-nous alors qu'elle se dise prête à essayer tous les genres musicaux possibles à l'avenir. Tant que ces derniers sonnent bien, bien entendu.

Le pouvoir de la musique a beau être magnifique et extraordinaire, il n'a pas encore montré sa capacité à changer profondément les mentalités humaines, notamment sur les questions d'homophobie, de discrimination sexuelle ou de genre dont est encore trop souvent victime les LGBTQIA+ dans le monde entier. Leur combat pour l'égalité est loin d'être terminé, mais ils peuvent être fier.ère.s d'avoir une artiste comme 070 Shake parmi leurs représentants et leurs alliés.