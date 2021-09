Zuukou Mayzie x Luv Resval : une collab' arrive

Zuukou Mayzie et Luv Resval préparent une surprise ensemble en studio.

par Team Mouv'

Les deux nouvelles figures du rap français, Zuukou Mayzie et Luv Resval ont passé du temps ensemble en studio et l'ont affiché sur Instagram . La nouvelle affole les fans qui imaginent déjà un featuring entre les deux !

Un duo de l'espace

Le jeune Skywalker et protégé d'Alkpote est actuellement en studio avec Zuukou Mayzie . Dans une story Instagram Luv affirme que lui et "le maître Mage Zuuk", comme il l'appelle, ont un projet en commun qui sera dispo "sous peu" . Dans la suite de sa story il annonce de vive - voix que "__ça va déraper" en montrant des trottinettes électriques illuminées de LED . Nous prépare - t - il un petit ride sur une prod' bien sale ?

La nouvelle a été confirmée par le membre du collectif 667 lui - même sur Twitter, il a reposté un tweet d'un média et ajoute : "Voilà un du casting le jeune Skywalker Après surprises" . On espère avoir bientôt des news de ce projet pour voir comment leurs univers visuels et musicaux vont se mélanger .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Il n'en fallait pas plus pour rendre dingues les fans qui attendent de pied ferme ce duo du futur :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



