Zuukou Mayzie lâche une sublime performance chez Colors avec "Haku"

Zuukou Mayzie du collectif 667 vient de dévoiler sa performance chez Colors.

Le rap français continue de sublimer le plateau de Colors . Après Fianso qui a lâché une performance magistrale avec son titre Windsor, c'est désormais à Zuukou Mayzie de nous régaler .

Le jeune rappeur qui fait de la wok music, a tenu ses promesses, en livrant une performance délicieuse et suave, à l'image de son univers . Pour sa première dans les studios de Colors, il a performé le titre Haku en exclusivité, extrait de son nouvel album Segunda Temporada.

Un album très attendu

Zuukou Mayzie sera de retour le vendredi 4 juin avec son troisième projet, grandement attendu par toute sa fan base, et celle du 667 . Un an après la sortie de Primera Temporada, il enchaîne avec la suite Segunda Temporada. Ce nouvel opus sera composé de 17 morceaux, avec des participations de Freeze Corleone, Ashe22, The Pirouettes, Wit, Osirus Jack, Timothée Joly ou encore Black Jack et Di - Meh . Un casting 5 étoiles, pour un album qui nous réserve de magnifiques surprises .

