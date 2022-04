Zuukou Mayzie : incroyable, il reprend "Je suis ton ami" de Toy Story

Zuukou Mayzie réinterprète, tout en douceur, "Je suis ton ami" de Toy Story.

par Team Mouv'

Alors que des rumeurs annoncent son prochain projet pour juin, Zuukou Mayzie était présent dans l'émission "Fanzine" et en a profité pour interpréter des reprises et un morceau de son répertoire.

Une reprise pleine de nostalgie

Présentée par Waxx, l'émission est connue pour inviter des artistes de tous genres, pop, electro, jazz ou encore rap. Dans ce genre, "Fanzine" a fait appel à des rappeurs comme A2H, S.Pri Noir, Georgio, Youssoupha, Médine ou encore récemment Slimka, qui a repris N°10 de Booba. Cette fois ci c'est Zuukou Mayzie, qui a fait le déplacement.

Durant 22 minutes d'émissions, le rappeur du 667 a entremêlé jeu de question/réponse avec Waxx et performances live. Il a ainsi interprété 4 morceaux, son titre Le Mayz, Je ne t'aime plus de Manu Chao, la chanson de Pippin dans le "Seigneur des Anneaux" et Je suis ton ami tiré de "Toy Story". Une superbe reprise, tout en douceur, du thème phare de la saga Disney, qui aura l'effet d'une madeleine de Proust pour bon nombre d'auditeurs.

Avec ces interprétations, Zuukou Mayzie continue de prouver qu'il est bien le membre le plus mélodieux du 667 et qu'il possède une hétérogénéité musicale rare dans le rap game.