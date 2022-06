Zuukou Mayzie balance un extrait de sa collab avec Theodort

Zuukou Mayzie x Theodort, le feat se dévoile.

par Team Mouv'

C'est l'histoire d'une belle rencontre humaine qui se conclut sur la sortie d'une collaboraito.

Le début d'une carrière pour Theodort ?

Depuis quelques semaines maintenant, Zuukou Mayzie tease la sortie d'un nouvel album pour l'été. Un projet qui s'intitulera Le Film et dont "chaque titre sera un titre de film". Cette future sortie fera suite aux très bons projets : Primera et Segunda Tempora.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Récemment, le membre du 667 a annoncé avoir terminé la préparation de l'album. Il a également indiqué que celui ci comprendrait 22 morceaux.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un peu plus tôt dans l'année Zuukou Mayzie a été invité par les Youtubeurs Theodort et Raska afin de jouer à "Qui-est ce version rap". Une rencontre qui a, semble-t-elle, permis à l'auteur de Pépé Anglais de sympathiser avec l'imitateur des rappeurs et d'initier les démarches en vue d'une collaboration artistique.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Ce mercredi 15 juin, c'est Zuukou Mayzie lui même qui offre à ses abonnés un court extrait de ce featuring avec Theodort.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Même si cette vidéo ne permet pas de faire une analyse sur le niveau du Youtubeur, il semble qu'il arrive plutôt bien à s'adapter à l'instru sombre proposée par Zuukou. Quoi qu'il en soit, cet extrait nous donne envie de découvrir ce qui se cache derrière ce morceau et de voir les premiers pas officiels de Theodort dans le rap.