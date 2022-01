Zuukou Mayzie annonce une première date pour son prochain album

Zuukou Mayzie sera de retour avec un nouveau projet pour juin.

par Team Mouv'

L'un des rappeurs les plus mélodieux du 667 tease un nouveau projet pour l'été.

"Tercera Temporada" ?

Ce lundi 24 janvier, Freeze Corleone et Zuukou Mayzie étaient invités par le streamer Toma Aker Radovic pour un live Twitch. Durant ce dernier les deux membres du 667 ont joué à des jeux vidéo et se sont livrés à quelques confidences.

Plus précisément c'est surtout l'auteur de Vincent qui a dévoilé qu'il allait sortir un nouveau projet en juin. Il a également précisé qu'il y aurait a présence de rappeurs américains. Le lendemain la nouvelle a été confirmée par un post Instagram (depuis supprimé) de Zuukou qui déclarait "Album en juin". Et alors qu'il a sorti Primera Temporada en avril 2020 et Segunda Temporada en juin 2021 on se demande si ce mystérieux projet ne serait pas le troisième opus de cette saga.

Capture Instagram @ zuukoeurparkerlebg667

Même si l'annonce n'est pas confirmée à 100% (il a supprimé le post quelques heures plus tard...), cela semble bien parti pour que nous ayons droit à du Zuukou Mayzie tout frais dans les oreilles pour les grandes vacances scolaires.