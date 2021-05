Zola s'essaye au rap américain dans un extrait inédit

Le rappeur du 91 Zola tente des trucs, sort de sa zone et ça prend bien sur les réseaux.

par Team Mouv'

Vendredi 20 novembre 2020 Zola a dévoilé Survie, son deuxième album solo très attendu par les fans . L'album de 15 titres est très complet, variant les ambiances au fil des tracks, avec deux featurings qui mettent tout le monde d'accord : SCH, dont le clip luxueux de 9113 a été dévoilé ou encore celui de Papillon.

Zola pense à la suite

Avec le succès de Survie, Zola ne sembla pas prêt de s'arrêter et pense vraisemblablement déjà à la suite . En effet, sur une vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux on a pu voir le rappeur dans une vidéo d’un peu moins de 30 secondes rapper en anglais. Zola s'essaye donc à la langue de Shakespeare et le résultat est plutôt cool . De quoi annoncer du beau et surtout des nouveautés pour un nouveau projet par exemple .