Zola : de retour prochainement avec un album ?

Il se pourrait qu'on entende prochainement parler de Zola qui pourrait faire son retour.

par Team Mouv'

Comme l'a laissé entendre son manager Nosky via une story Instagram dans laquelle on reconnait Zola, visiblement en studio, ce dernier pourrait bien faire son retour avec un nouveau projet .

Le grand retour de Zola

Si le rappeur était resté discret depuis la sortie de son deuxième album Survie, paru en 2020, il semblerait qu'il soit prêt à reprendre les rennes et revenir nous montrer de quoi il est capable. Pour l'instant il s'agit d'un premier teaser, on ne sait pas encore ce qui ressortira de ce retour en studio mais on peut tout à fait espérer un album .

Entre temps, Zola a quand même donné des nouvelles à son public, notamment avec un extrait d'un essai en rap américain qui a largement séduit les internautes. L'avenir nous dira si le futur projet sera une introduction vers des morceaux en anglais pour l'artiste . En attendant, on vous remet son album Survie à l'écoute juste ici pour patienter .

