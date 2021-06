ZKR a célébré son disque d’or avec ses fans, chez lui, à Roubaix

ZKR fête son disque d'or à Roubaix et tourne un clip.

par Team Mouv'

ZKR vient de décrocher un nouveau record grâce à son premier album Dans les mains . Le projet du rappeur est maintenant disque d'or avec plus de 50 000 ventes . L'occasion pour le rappeur de le crier haut et fort dans les rues de sa ville natale de Roubaix . Entouré de centaine de fans et de son équipe, le jeune de 24 ans a placardé sa réussite . . . littéralement .

Un disque d'or géant

Pour marquer le coup, il a pas fait dans la dentelle : un graff géant de son disque orne désormais le mur de de l’ancien bowling Cosmos, rue du Grand - Chemin . Entouré de plusieurs centaines de ses fans, il en a profité pour filmer le clip pour le Freestyle 5 mn # 11 . Ce clip montre un ZKR fier de sa réussite et prêt à s'élever encore plus haut . Sans prendre la grosse tête, il reste proche de son public et n'oublie surtout pas d'où il vient . La vidéo sera mise en ligne mercredi 23 juin sur Youtube .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un geste symbolique pour les jeunes de Roubaix

L'idée de retourner dans sa ville aux côtés de sa communauté a été plus qu'appréciée par tout le monde . Comme l'explique le producteur de ZKR à La Voix du Nord Mag, DJ Belleck : "Ça montre aux jeunes que Roubaix est une ville où l’on peut réussir, où on peut s’en sortir . ZKR c’est le premier et il peut y en avoir plein d’autres . " Le maire de Roubaix, Guillaume Delbar salue aussi cette initiative : "C’est un beau symbole d’une ville qui sait reconnaître ses talents " . On espère bien que d'autres rappeurs à succès prendront le chemin du rappeur roubaisien .