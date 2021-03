ZKR bien entouré dans le clip "Sourire de Millionnaire"

ZKR a balancé le clip "Sourire de Millionnaire" !

par Team Mouv'

Le premier album de ZKR est un succès . En une semaine, Dans les mains figurait déjà en tête du top album français . Après avoir sorti le clip de Poursuite, son feat avec Koba LaD, on avait eu droit à celui de Tu vois comment ? feat PLK . Le 26 février, ZKR a balancé le clip de Sourire de Millionnaire pour notre plus grand plaisir !

En bas des blocks

C'est via une prise de vue au drone que l'on retrouve ZKR en bas de bâtiments du quartier Marly Floralies . Tout au long du clip, on le suivra dans différentes zones de la région de Roubaix ( Marly Floralies, Lille BDM . . . ) , ameutant à chaque fois des foules de supporters venus exprimer leur soutien à l'artiste . Entre les scènes du clip aux couleurs vieillies, la réalisation a intercalé des photos qui arrivent en rafale au son du beat pour un résultat ultra rythmé .

Les plus vifs auront reconnu un invité surprise qui s'est glissé dans l'entourage de ZKR . C'est bien PLK que l'on retrouve notamment à 2 minutes 53, en fond, venu soutenir son pote . On garde en tête qu'une nouvelle collab ZKR - PLK devrait bientôt voir le jour . "J'ai déjà écris des dingueries par ennui, comment tu veux qu'mon inspi diminue?" rappe ZKR . On sent bien que ce n'est qu'un échauffement pour l'habitant de Roubaix, et on a vraiment hâte de voir ce qu'il nous réserve pour la suite .