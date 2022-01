ZKR annonce que son nouvel album est terminé

ZKR balance un freestyle inédit et annonce sur Instagram que son prochain album est bouclé.

par Team Mouv'

Alors qu'il sortait son premier album en janvier 2021, ZKR a annoncé sur Instagram avoir terminé le second. Et pour régaler encore plus ses fans, il a balancé un freestyle de 2 minutes.

Le Zk'rio de retour prochainement

Le 8 janvier 2021, ZKR sortait son premier album solo intitulé Dans les mains. Aujourd'hui certifié disque d'or, le roubaisien ne se suffira pas de ça. Après avoir balancé un nouveau titre Lion du sol le 16 décembre dernier, le lion de l'atlas compte bien continuer son ascension sur la scène du rap français en 2022.

Alors qu'il a déjà prouvé son talent, celui qui a accompagné Nessbeal pour son retour sur le titre Le Dem, a fait la surprise générale sur ses réseaux sociaux ce week-end. En effet, ce dimanche 30 janvier, le rappeur a publié une vidéo sur Instagram, accompagné d'une légende indiquant "Album fini, cadeau...". Et le pro du Freestyle 5min ne s'est évidemment pas arrêté à cette annonce puisqu'il en a profité pour balancer, comme à son habitude, un freestyle inédit.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



En 2 minutes, le rappeur a fait monter la pression et ça annonce du très lourd pour la suite. Une chose est sûre, cette nouvelle aura de quoi faire languir les fans de ZKR qui on déjà hâte de le retrouver en solo, après ses nombreux featurings dévoilés en 2021 (Nessbeal, Frenetik, Maes, DA Uzi). Alors que le succès de Dans les mains ne lui suffisait pas, il reviendra prochainement "remettre une bonne couche" et avec ZKR, faut s'y faire.