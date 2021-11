Ziak x Maes : le feat dispo et c'est très sale

Le featuring Ziak x Maes est sorti, et il est très lourd.

par Team Mouv'

Annoncée sur les réseaux et attendue de pied ferme par les fans, la collaboration entre Maes et Ziak vient de sortir... pour le plus grand plaisir de nos oreilles.

Rendez-vous au sommet entre un rappeur confirmé et un jeune artiste émergent : c'est ce que nous proposent Ziak et Maes dans le titre qu'ils viennent de partager, Rhum & machette. Publié le mardi 9 novembre à minuit, le morceau offre une rencontre entre deux univers très compatibles, qui s'enrichissent l'un l'autre.

Une belle rencontre musicale

Ziak est en effet depuis deux ans une figure montante du rap français, et plus particulièrement de la drill. Originaire du 91, le jeune artiste s'impose petit à petit sur la scène rap, et a annoncé préparer un premier album qui sortira le 12 novembre. S'appuyant sur une communauté fidèle, le rappeur masqué à récemment dévoilé des titres et le clip d'Akimbo, asseyant sa place dans le rap game.

Quant à Maes, celui-ci est en plein teasing de son album, qui, il l'a déclaré, sera "le meilleur", et le moment semble idéal pour se faire remarquer avec une étoile montante. Celui qui vient de sortir sa série autobiographique, Réelle Vie, monte décidément d'un niveau dans le game ces derniers temps en multipliant des projets d'une qualité irréprochable.

Les deux artistes nous offrent ainsi un morceau drill et mélodieux, aux sonorités profondes et tranchantes. Sur une prod planante aux basses bien lourdes, entrecoupées d'un kick fort et magistral, les deux rappeurs échangent le micro avec fluidité et facilité, pour un résultat époustouflant.

Coup de maître pour l'un comme pour l'autre, puisque chacun confirme sa position de rappeur confirmé, et le son, qui va rapidement devenir un classique, fait honneur aux deux artistes de manière égale.