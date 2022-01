Ziak sera présent au festival We Love Green

La nouvelle est tombée ce week-end. Ziak sera sur la scène du festival We Love Green. Il s'ajoute à la liste déjà bien fournie des artistes programmés pour cet été au bois de Vincennes.

par Team Mouv'

Avis aux amateurs de drill : Ziak est le nouvel artiste annoncé pour le festival We Love Green. Il performera le jeudi 2 juin, premier jour de ce week - end musical . Il rejoint donc Gorillaz et Moderat pour cette soirée d'ouverture .

Révélation de 2021, le rappeur au bandana explose les scores . Moins de deux mois après sa sortie, son premier album, Akimbo était certifié disque d'or. En 24 heures, les streams s'envolaient à 4,8 millions sur Spotify. Programmé notamment aux Ardentes, au Rose Festival et Art Sonic, il n'a pas l'air prêt de s'arrêter en si bon chemin .

PNL, SCH et Laylow également annoncés

La scène rap ne sera pas en reste à We Love Green. Parmi les noms déjà dévoilés par l'équipe du festival, on notera la présence de PNL, SCH, Central Cee ou encore Laylow. Pour représenter la gente féminine, Angèle, Lous and the Yakusa et Koffee seront elles aussi présentes sur l'une des cinq scènes du bois de Vincennes.

D'autres artistes devraient prochainement être annoncés. Restez connectés !

Festival We Love Green : les 2, 4 et 5 juin 2022 . Bois de Vincennes, plaine de la belle étoile 75012, Paris .