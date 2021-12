Ziak s'offre son premier single d'or avec "Fixette"

Le titre "Fixette" de Ziak, certifié single d'or.

par Team Mouv'

Après avoir choqué le rap français en cette fin d'année, c'est désormais l'heure des certifications pour Ziak. Alors qu'il vient de dévoiler le clip de Vrai / Faux, le drilleur masqué se voit récompenser de son premier single d'or pour Fixette.

Première mais pas dernière

18 766 c'est le nombre d'exemplaires vendus par Ziak lors de la première semaine d'exploitation de son album, Akimbo. Quasiment 1 mois après, l'album frôle les 40 000 ventes et se rapproche du disque d'or. En attendant, l'auteur de Galerie obtient sa première certification pour l'un de ses singles phares.

Ce morceau, au même titre que Raspoutine, fait partie des titres qui ont permis à Ziak de se faire un nom dans le paysage rap français. Il est même jusqu'à présent le titre le plus streamé et le clip le plus visionné de l'artiste, culminant à plus de 20 millions de vues.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Avec cette certification, Ziak ouvre son compteur et commence une série de récompenses qui ne risque pas de s'arrêter de si tôt.