Ziak impressionne avec son album "Akimbo"

Ziak : son nouvel album "Akimbo" fait du bruit sur les réseaux.

par Team Mouv'

Près de deux ans après la sortie remarquée de son premier titre interprété sous le nom de Ziak, le rappeur du 91 dévoile son premier album, Akimbo.

Ziak, figure de la drill française

Ce mercredi 10 novembre, l'auteur de Galerie a envoyé le seul featuring ( avec Maes ) de son projet en guise de dernier amuse bouche en attendant ce vendredi 12 novembre . Les deux artistes nous ont offert un morceau drill et mélodieux, aux sonorités profondes et tranchantes qui reflète parfaitement la couleur de l'album .

Avec Akimbo, Ziak nous propose un 17 titres de 46 minutes à l'univers sombre mais qui ne se résume pas qu'à cela . En effet, alors que l'on connait le penchant de l'artiste pour la drill, le projet a la qualité de présenter une multitude de rythmiques différentes qui rendent l'écoute très agréable . Bien évidemment on retrouve la touche "drill" dans chacun des titres mais les différents effets qui l'entourent lui permettent de ne pas paraitre répétitive .

Grace à cet album Ziak s'affirme un peu plus comme l'un des maître de la la drill Française. Au vu du bruit qu'il a suscité sur les réseaux, et notamment sur Twitter où il est encore en TT ce vendredi 12 novembre matin, on se demande même si l'auteur de Raspoutine n'est pas devenu une des figures phare du rap français de cette année .