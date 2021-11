Ziak dans le Top 100 des artistes les plus écoutés dans le monde sur Spotify

Ziak est rentré dans le Top 100 des artistes les plus écoutés sur Spotify le jour de la sortie de son album.

Ziak vient de sortir son premier album, Akimbo, ce vendredi 12 novembre . Depuis, pas un jour se passe sans que le rappeur du 91 ne réalise une incroyable performance .

Ziak, Top 100 mondial

L'auteur de Galerie impressionne avec son tout nouveau projet . Composé de 17 titres, cet album à l'univers sombre a su trouver son public et a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux, restant notamment une journée entière en Top Tweet le jour de sa sortie .

En plus de cette performance, les chiffres d'écoutes du projet ont explosé les scores. En effet, en seulement 24h, son album comptabilisait près de 4,8 millions de streams sur Spotify France.

Un chiffre qui a été complété par un autre, plus tard dans la journée, celui des artistes les plus écoutés dans le monde sur Spotify . Et à ce jeu là, Ziak s'est classé 84ème mondial, le jour de la sortie d'Akimbo.

Il ne reste donc plus qu'à connaitre ses chiffres de ventes de la première semaine pour s'assurer de la popularité du rappeur masqué . Mais quoi qu'il en soit, pour un premier projet et un rappeur aussi mystérieux médiatiquement, ces résultats sont déjà plus qu'impressionnants .