Ziak annonce une tournée jusqu’en 2023

Ziak annonce son "Akimbo Tour" avec des dates en france, au Luxembourg et en Belgique.

Le phénomène drill français Ziak continue de faire parler de lui. Le 12 novembre dernier sortait son premier album, Akimbo. Avec ce projet, le rappeur masqué nous a proposé un 17 titres de 46 minutes à l'univers sombre fraichement certifié disque d'or.

L'album a reçu un grand succès puisqu'il a comptabilisé près de 4,8 millions de streams sur Spotify France en 24 heures et qu'il s'est écoulé à 18 766 exemplaires en première semaine.

Zipette, zipette, elle fait une fixette sur mes concerts

En plus de ces performances et l'engouement pour ses concerts était plus que présent pour ses fans. En effet, Ziakimbo avait annoncé une date parisienne à La Cigale pour le 6 mai 2022, aussitôt annoncée les places furent sold-out si bien qu'il a annoncé une autre date au Zénith de Paris le 19 janvier 2023.

Mais pour ceux qui n'avaient pas eu leurs billets, pas de panique, Ziak a balancé une super nouvelle : son Akimbo Tour avec 18 dates en France dont La Cigale et le Zénith de Paris déjà annoncés, une date au Luxembourg et une date en Belgique :

Ziak donne rendez-vous à ses fans donc si t'es opé, tu sais ce qu'il te reste à faire.