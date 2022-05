Zed demande un peu de patience pour son feat avec Nekfeu

Avis aux plus impatients : annoncé il y a un an, le feat entre Zed et Nekfeu n'arrivera pas tout de suite.

Un an. Un an depuis l'annonce du featuring entre Zed et Nekfeu, c'est-à-dire assez longtemps pour que Jul sorte deux albums, qu'on oublie presque le covid et surtout qu'on désespère de voir cette fameuse collaboration sortir un jour.

Mais récemment, alors que Nekfeu fait petit à petit son retour dans le paysage rap francophone, ce featuring refait surface. Avis à ceux qui n'y croyaient plus : le titre Nekfeu x Zed est bien en construction, et c'est ce denier qui le confirme. En effet, dans un tweet posté le dimanche 8 mai au matin, le rappeur de Mauvais remet le sujet sur le tapis.

"Un peu de patience"

"Un peu de patience", lance le rappeur comme une fleur comme si cela ne faisait pas déjà un an que les fans des deux rappeurs patientent pour cette sortie. Mais à l'image de l'emoji qu'il utilise - un ange - on lui pardonne bien, tant la simple évocation d'une potentielle future sortie du titre excite déjà leur public. D'autant que le rappeur de 13 Block a bien vendu la performance de son collègue, déclarant que pour ce titre : "Une chose est sûre, Nekfeu m'a vraiment cramé...!".

De fait, les extraits précédemment publiés pour mettre l'eau à la bouche de leur audience ont de quoi nous donner envie de rester patients. Zed y apparaît en voiture et écoute le morceau inédit sur lequel on reconnait distinctement le timbre et le flow de Nekfeu qui finit son couplet : "Le tonnerre tonne et je suis un peu désordonné, toi t'es un donneur d'ordres, chez nous que des hommes d'honneur". Si l'extrait ne dure que quelques secondes, c'est largement suffisant pour nous donner un aperçu du titre qui a toutes les chances d'être un classique.

Alors oui, Zed, on va être patients. Mais étant donné le niveau de hype autour de ce titre à venir, prendre notre mal en patience ne va pas être chose aisée.