Zamdane dévoile un extrait inédit

Zamdane fait patienter ses fans avant la sortie de son album en balançant un extrait inédit.

par Team Mouv'

Plus que deux semaines seulement avant la sortie de son premier projet et Zamdane continue de faire monter la pression en dévoilant un extrait d'un inédit.

Incomplet comme février

Alors qu'il a déjà dévoilé son featuring avec Dinos sur Boyka mais aussi son titre et le clip de Le monde par ma fenêtre, le jeune espoir du rap a récemment annoncé la sortie de son premier album intitulé Couleur de ma peine et prévu pour le 25 février prochain .

Le jeune marseillais d'origine marocaine avait déjà révélé une tracklist monstrueuse puisqu'elle comprend trois grands noms de la scène du rap français : Soso Maness, Dinos mais aussi Jazzy Bazz et cela lui avait déjà permis de faire monter la hype autour de son futur opus. Ce mardi 8 février, le rappeur est revenu sur Instagram pour mettre une fois de plus l'eau à la bouche de son public . En effet, Zamdane a dévoilé un nouvel extrait inédit intitulé Incomplet comme février et qu'il a bien l'intention de rapidement balancer en entier puisqu'il indique : "Incomplet comme février libérable à 8000 commentaires" .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Après avoir sorti trois premiers morceaux chantonnés et mélancoliques, Zamdane prouve avec ce nouvel extrait qu'il est tout aussi capable de s'inscrire sur de la trap. De quoi faire languir ses fans qui attendent impatiemment le 25 février pour découvrir son premier projet qui s'annonce bouillant et qui devrait plaire à un large public.