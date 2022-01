Zamdane dévoile le magnifique clip "Le monde par ma fenêtre"

Zamdane revient avec un morceau et un clip magnifique : "Le monde par ma fenêtre".

par Team Mouv'

Plusieurs semaines après nous avoir régalé avec son featuring avec Dinos sur le morceau Boyka, Zamdane revient avec un nouveau single. Le jeune espoir d'origine marocaine nous fait vibrer cette-fois avec son titre Le monde par ma fenêtre qui dispose d'un sublime clip.

Sur une production mélancolique et volontairement sobre, Zamdane chantonne avec perfection. Le clip réalisé par Roxane Peyronnenc et Zamdane, nous plonge dans une vue par la fenêtre du rappeur. On y voit la plage avec la mer, avec plusieurs situations qui se déroulent sous nos yeux. Toujours avec le cadre de la fenêtre. Une réalisation millimétrée qui séduit et interpelle.

Le clip est disponible ci-dessus, en attendant les prochaines informations concernant son album à venir, sur lequel il a invité Dinos, Soso Maness et Jazzy Bazz .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix