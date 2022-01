Zamdane annonce son son premier album avec les feats et la date

Zamdane dévoilera son premier album en février, un opus attendu par sa fan base.

par Team Mouv'

Ça y est : il est enfin l'heure pour Zamdane de passer aux choses sérieuses avec un premier album. Après des années d'activité dans le rap, et un nom qui commence à prendre de l'ampleur depuis quelques mois, le jeune espoir nous annonce son album Couleur de ma peine prévu pour le 25 février 2022.

Sur cet opus grandement attendu, on retrouvera trois invités de marque : Soso Maness, Dinos, et Jazzy Bazz qui vient de livrer son album Memoria. Un casting large et éclectique qui promet des surprises. En plus de cette annonce, le rappeur a dévoilé le clip Le monde par ma fenêtre, ainsi que Boyka avec Dinos début décembre.

Découvrez ci-dessous la cover et la tracklist officielle de l'album.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix