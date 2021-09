Zamdane annonce les gros feats de son album

Zamdane révèle les gros invités de son prochain album.

par Team Mouv'

Le rappeur d'origine marocaine, en pleine finalisation de son album, a annoncé la liste des invités présents sur ce dernier et ça s'annonce bouillant !

La hype grandit pour Zamdane

Celui qui avait eu la chance d'être la tête d'affiche du Grünt spécial Marseille en 2018 a bien grandi . Montant d'échelons en échelons depuis son projet freestyle Affamé le jeune rappeur a sorti en juin dernier sa mixtape de freestyles Affamé - Saison 2 qui a connu un fort succès .

Zamdane, qui a découvert le rap en arrivant en France, a toujours reçu des accueils positifs autour de ses projets et son prochain album semble être celui qui va le placer en tant que figure importante du rap français . C'est en tout cas l'ambition qui semble se dégager à la lecture des featurings présents sur son futur album : Dinos, Soso Manes et Jazzy Bazz, rien que ça . . .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces grands noms vont permette une plus grande exposition au rappeur marseillais . Entouré de ces artistes, nul doute que le prochain projet de Zamdane risque de plaire et présenter à un plus large public, un artiste qui mérite d'être écouté .