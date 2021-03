Youssoupha valide "JVLIVS 2" de SCH sorti le même jour que lui

Sur Twitter, Youssoupha a validé le dernier album de SCH.

par Team Mouv'

Même si il existe de la concurrence dans le rap français, elle est toujours plutôt saine . La preuve entre Youssoupha et SCH qui ont dévoilé leur album le même jour, ce vendredi 19 mars . D'un côté, on a eu le droit au tant attendu JVLIVS II et de l'autre, à Neptune Terminus, le 6ème album de la discographie de Youss .

Alors que les deux albums ont beaucoup fait parler sur les réseaux à l'occasion de leur sortie, Youssoupha a tenu à rendre hommage à l'album du S en validant le projet . En citant un tweet, le rappeur lâcge : "JVLIVS Tome II de SCH est tellement fort . " avant d'ajouter "Putain le rap va bien . " Une manière de montrer que le rap est très uni, et que la concurrence permet de faire avancer le mouvement positivement .

Vous pouvez écouter JVLIVS II de SCH ici, et Neptune Terminus de Youssoupha ici.