Youssoupha : "Si t’entends que l’album de La Ligue ne sortira jamais, calomnie"

Alerte rouge ! Dans son dernier freestyle, Youssoupha a lâché une sacrée info !

par Team Mouv'

Youssoupha n'en finit plus de nous mettre bien . Son album Neptune Terminus, qui sortira le 19 mars, est accompagné depuis quelques semaines d'une promo on ne peut plus riche : il nous a lâché deux clips, un mini documentaire, la cover, la tracklist ( d'une manière ultra ingénieuse ) , sans oublier un freestyle par semaine ! C'est d'ailleurs dans son dernier freestyle, le Gimmick 3, que les fans ont eu vite fait de déceler une autre excellente nouvelle. . .

Vraie info ou simple punchline ?

Le 28 février 2021, on retrouvait Youss sur un pont éclairé entrain de découper les phases sur des kilomètres, comme à son habitude . Vers la fin de son freestyle, le rappeur originaire de Kinshasa se concentre sur les "fake news" ou "calomnies" comme il les appelle, et notamment sur celles qui entourent sa musique . Ainsi, il rappe "les rumeurs comme quoi Bomayé Musik c’est fini, calomnie . Kozi et moi, calomnie, S - Pi et moi, calomnie" . Mais surtout : "si t’entends que l’album de La Ligue ne sortira jamais, calomnie"

La Ligue, c'est le trio mythique qui rassemble Kery James, Youssoupha et Médine. Après le son Contre nous, sorti en 2013, c'est sur le morceau PLMV de l'album Storyteller de Médine que les trois s'étaient rejoint . Le trio de lyricistes avait marqué toute une génération, alors imaginez la tête des fans en apprenant qu'ils pourraient bientôt avoir accès à . . . tout un album de trois des meilleurs lyricistes français ! Affaire à suivre . . . de très près, en espérant que ce n'est pas juste une punchline .